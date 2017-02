Pietro Lombardi soll bei "Let's Dance" dabei sein (© Eibner / imago)

Es wäre der nächste TV-Clou für Pietro Lombardi. Nachdem der Sänger schon bei ProSieben in einer neuen Show zu sehen sein wird, soll er nun auch bei der diesjährigen Staffel von „Let’s Dance“ mitmachen.

Letztes Jahr tanzte sich noch Sarah Lombardi (24) bei „Let's Dance" in die Herzen ihrer Fans und schaffte es sogar auf Platz 2. Dann kam die bittere Trennung von Noch-Ehemann Pietro Lombardi (24) und Sarah verscherzte es sich mit einigen ihrer Fans. Pietro hingegen feiert seit der Trennung auch alleine große Erfolge und nun soll er sich einen weiteren großen TV-Clou gesichert haben.

Wie die „Bild“ berichtet, soll der Sänger bei der diesjährigen Staffel von „Let’s Dance“ dabei sein und ab März zeigen, was er tänzerisch drauf hat. Doch dies ist nicht die einzige TV-Show, in der Pietro bald zu sehen ist. Auch ProSieben sicherte sich Pietro für die Abenteuer-Show „Global Gladiators“, für die er schon in der Wüste Afrikas war. Man kann also gespannt sein, wie es für den Sänger noch weitergehen wird.