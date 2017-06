Pietro Lombardi: So will er sich wieder neu verlieben

Pietro Lombardi (© Eibner / imago)

Pietro Lombardi hat sich seit der Trennung von Sarah noch nicht mit einer neuen Dame an seiner Seite gezeigt. Richtig eilig scheint er es mit einer neuen Liebe auch nicht zu haben, denn er geht die Partnersuche eher passiv an.

Er ist ein beliebter Sänger und nach wie vor ein gerne und oft gesehenes TV-Gesicht: Pietro Lombardi (24). Der Ex-DSDS-Kandidat ist seit der Trennung von Sarah Lombardi (24) im vergangenen Jahr Single und die einzig große Liebe in seinem Leben ist Alessio (1), sein süßer Sohn aus der Beziehung mit Sarah. Diese ist mittlerweile wieder vom Markt und mit ihrem neuen Freund Michal glücklich.

Doch der Platz an Pietros Seite ist noch immer frei und für eine noch unbekannte Schönheit reserviert. Pietro will dabei aber nicht aktiv auf Partnerinnensuche gehen und lässt sich lieber finden. „Ich suche keine Frau, denn die Frau muss mich suchen", so seine Worte auf Snapchat. Definitiv ein stressfreier Weg die große Liebe zu finden. Ob es funktioniert, bleibt abzuwarten.