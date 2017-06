Pietro Lombardi: So sieht er ohne Cap aus

Pietro Lombardi mal ganz anders (© Pietro Lombardi / Facebook)

Schon seit der Zeit bei DSDS ist Pietro Lombardis unbestrittenes Markenzeichen seine Cap, die er immer und überall trägt. Auf seinem Facebook-Account zeigte der 25–Jährige nun aber einen Schnappschuss ohne Kappe. Die Fans von Pietro sind vom neuen Anblick ihres Idols richtig begeistert.

Pietro Lombardi (25) trägt seine Kappe normalerweise jeden Tag und kaum einer seiner Fans weiß eigentlich, wie der begabte Sänger ohne sein heiß geliebtes Accessoire aussieht. Nun postete Pietro aber auf seinem Facebook-Account ein Foto, das den 25-Jährigen tatsächlich ohne die coole Kopfbedeckung zeigt.

Obwohl eigentlich nur die Cap fehlt, sieht Pietro auf dem Bild richtig verändert aus. Die kantige und schöne Form seines Gesichts und seine lässige Frisur kommen wesentlich besser zur Geltung. Außerdem wirkt seine ganze Erscheinung erwachsener und männlicher. Auch die Fans sind vollkommen begeistert von Pietros neuem Look und loben den 25-Jährigen in den Kommentaren. So meint zum Beispiel ein Fan: „Viel besser! Wie ein anderer Mensch. Hab dich auf den ersten Blick nicht erkannt.“