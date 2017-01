Pietro Lombardi: So ein süßer Lockenkopf war er als Kind

Pietro Lombardi war früher ein süßer Lockenkopf (© Pietro Lombardi / Facebook)

Pietro Lombardi hatte es nicht leicht in den letzten Wochen und Monaten. So langsam scheint es ihm aber besser zu gehen. Nach der Veröffentlichung seiner neuen Single „Mein Herz“ postete er jetzt ein ganz privates Kinderfoto auf seiner Facebook-Seite - und es ist diesmal nicht Alessio, der in die Kamera grinst!

Pietro Lombardis (24) neue Single „Mein Herz“ ist eine wunderbare Liebeserklärung an sein Söhnchen Alessio. Es ist kein Geheimnis, dass der Kleine von Sarah und Pietro zuckersüß ist. Mit seinem neuesten Facebook-Post zeigt Pietro aber eindeutig, dass er als Kind ganz genauso goldig war.

Das Bild zeigt Pietro als kleinen blonden Lockenkopf planschend in einer blauen Wanne, welche laut Facebook-Kommentaren einige italienische Familien zuhause haben. „Von mir gibt's auch so ein Bild! Offensichtlich gab es damals die Wanne umsonst, die hatten wir auch...“, scherzt ein Fan. Auch die Ähnlichkeit zu Alessio fällt auf: „Der Kleine kommt so nach dir! Er sieht jetzt auch so aus - nur ohne Locken!“

Pietros Fans scheinen zu hundert Prozent hinter ihm zu stehen. Das war für den Musiker sicher eine große Stütze in den letzten Monaten. „Süßes Foto. Pietro, Du bist ein toller Mensch mit dem Herz am rechten Fleck. Ich wünsche dir für die weiteren Jahre mega viel Erfolg. Du schaffst das schon“, finden seine Fans.

Bei so viel Unterstützung kann es für Pietro doch nur wieder bergauf gehen.