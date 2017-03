Pietro Lombardi postet rührendes Video von singendem Alessio

Pietro Lombardi und Alessio (© Pietro Lombardi / Instagram)

Nach der Trennung von Sarah und Pietro Lombardi versuchen die beiden nun wieder nach vorne zu blicken und schenken ihre volle Aufmerksamkeit Sohn Alessio. Nach zahlreichen süßen Fotos des Kleinen postete Pietro nun ein Video, in dem Alessio singt.

Nachdem Pietro Lombardi (24) nun doch nicht bei „Let’s Dance“ mitmachen kann und mit Giovanni Zarrella (39) einen würdigen Nachfolger bekommen hat, kann er seine freie Zeit nutzen, um sich seinem Sohn Alessio zu widmen.

Gemeinsam mit Alessio musizierte Pietro mit Söhnchen Alessio am Klavier und es scheint, als hätte der Kleine das Gesangstalent seiner Eltern geerbt. So greift Alessio schon gekonnt nach dem Mikrofon und versucht sich als Sänger. Papa Pietro filmte stolz seinen singenden Sohn und stellte das Video mit dem Kommentar „Wie der Vater … So der Sohn“ auf Facebook online und begeistert damit zahlreiche Fans. Bei diesem Video geht einem das Herz auf!