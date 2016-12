Pietro Lombardi: Nach Trennung von Sarah für Solo-Auftritte zu buchen

Pietro Lombardi (© Getty Images)

Für Pietro Lombardi war die Trennung von Sarah sicherlich nicht einfach. Dennoch möchte sich der DSDS-Star seiner Musik widmen und als Sänger wieder voll durchstarten. Der Konzertveranstalter Meistersinger weist jetzt offiziell darauf hin, dass Pietro von nun an für Solo-Auftritte gebucht werden kann.

Pietro Lombardi (24) geht wieder seine eigenen Wege! Nach der Trennung von Sarah Lombardi (24) hat sich der einstige DSDS-Gewinner vermehrt der Musik gewidmet. Nun machte der Konzertveranstalter Meistersinger, der schon seit einiger Zeit mit Pietro zusammenarbeitet, nochmals offiziell klar, dass Pietro von nun an als Solo-Künstler gebucht werden kann. So veröffentlichte der Konzertveranstalter ein Statement, in dem Pietro als hervorragender und erfolgreicher Künstler beschrieben wird. Auf Nachfrage der „Bild“ begründet die Firma das Statement mit folgenden Worten: „Es ging einfach darum, noch einmal deutlich zu machen, dass Pietro jetzt als Solo-Künstler zu buchen ist.“

Pietros Fans wird das sicherlich freuen. In den vergangenen Wochen postete der Sänger wieder vermehrt Videos auf Facebook von sich, in denen er erfolgreiche Songs covert. Die Videos werden stets mit vielen Likes und lieben Kommentaren belohnt. Somit ist das Interesse an Live-Auftritten sicherlich ebenfalls sehr hoch. Pietros musikalischer Karriere als Solo-Künstler steht somit nichts im Wege.