Pietro Lombardi bei „Stern TV“: „Lasst sie in Ruhe“

Pietro Lombardi spricht bei „Stern TV“ erstmals über die Trennung von Sarah (© Eibner / imago)

Im Oktober 2016 gab das einstige DSDS-Traumpaar Sarah und Pietro Lombardi die Trennung bekannt. Nun sprach Pietro erstmals live im Fernsehen über das Beziehungs-Aus. Dabei bat er bei seinem Auftritt bei „Stern TV“ die Fans vor allem darum, Sarah in Ruhe zu lassen.

Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) wirkten in ihren fünf Jahren Beziehung stets glücklich und galten als absolutes Traumpaar der deutschen Medienbranche, doch der Schein trog. Im Oktober vergangenen Jahres gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Sarah, die Pietro mit ihrem Ex-Freund betrogen hatte, muss sich seitdem zahlreichen Hasskommentaren und Shitstorms aussetzen. Gestern Abend sprach Pietro Lombardi zum ersten Mal live im TV über die Trennung von Sarah. Für ihn war das Beziehungs-Aus nicht einfach, doch nach dem Auftauchen der intimen Bilder war für Pietro sofort klar: „Als ich es wusste, war klar, dass ich nie wieder glücklich sein könnte mit dieser Frau.“ Gegenüber Moderator Steffen Hallaschka (45) bestätigte er: „Es war genau die richtige Entscheidung, mich von ihr zu trennen.“

Dennoch möchte Pietro nicht, dass Sarah sich weiterhin Anfeindungen aussetzen muss. Er hat Sarah eine zweite Chance gegeben und das erwartet er nun auch von seinen Fans: „Ich glaube, irgendwann ist gut, man sollte damit aufhören. Jeder hat eine zweite Chance verdient, auch Sarah.“

Pietro ist vor allem eines besonders wichtig: der gemeinsame Sohn Alessio (1). Sarah sei für ihn eine gute Mutter und das sei aktuell das Wichtigste. Deswegen möchte Pietro seine Familie beschützen und denkt vor allem an die Zukunft von Alessio. „Ich glaube, es ist nicht schön, wenn ein Kind so etwas einmal über seine Mutter im Internet lesen muss. An alle: Lasst sie in Ruhe.“