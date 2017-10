Pete Wolf: Sein neues Album erscheint am Freitag

Wolfgang Petry macht jetzt als Pete Wolf Musik (© Manfred Esser / other)

Nachdem Schlagerstar Wolfgang Petry mit seiner Verwandlung in Pete Wolf schockierte, bringt der Musiker nun sein neues Album heraus. Statt mit dem gewohnten Sound verwöhnt der Vollblutmusiker seine Fans hier mit seiner neuen, anderen musikalischen Seite.

Pete Wolf alias Wolfgang Petry (66) bringt diesen Freitag (27. Oktober) sein neues Album auf den Markt. Der ehemalige Schlagersänger, der für seine Freundschaftsbändchen-Sammlung bekannt ist, hat einen kompletten Image-Wandel hinter sich. Anstatt deutschen Schlager findet sich auf Petes neuer Platte moderne Pop-/Rock-/Blues-Musik auf Englisch. Das Album mit dem Titel „Happy Man“ zeigt den 66-Jährigen dieses Mal ganz anders, als man ihn kennt. „Mir geht es bei dieser CD einfach nur um die Freude an der Musik, mit Kollegen und Freunden zu musizieren, einfach die Freiheit zu haben, das machen zu können“, sagt der Sänger über sein neues Werk.

Pete Wolf: Album erscheint Ende Oktober

Jahrelang füllte er als Wolfgang Petry Konzerthallen, seine Karriere begann er 1976. 2007 folgte der Schock, als der Sänger von heute auf morgen seine Karriere beendete. 2015 kam dann sein Comeback und nun meldet sich der Vollblutmusiker mit einem neuen Sound zurück und beweist, dass man ihn in keine Schublade stecken kann. „Ich habe wahnsinnigen Spaß an Musik, egal ob deutsch, englisch oder eine andere Sprache oder an Musikrichtungen. Jetzt habe ich mir einen Traum erfüllt und mir die Freiheit genommen, mein erstes englisches Album zu machen“, erzählt Pete Wolf stolz.

Das englische Album war schon lange ein Traum von ihm: „Ich liebe seit vielen Jahrzehnten diese Musikrichtung und wollte das immer mal machen. Bis jetzt war aber noch nicht die richtige Zeit dafür. Dass ich dieses Pete-Wolf-Album jetzt machen konnte, freut mich einfach tierisch.“