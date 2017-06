„Percy Jackson“-Darsteller Logan Lerman: So erwachsen ist er mittlerweile

Logan Lerman hat mittlerweile richtig männliche Gesichtszüge (© Getty Images)

Fans von Logan Lerman kennen den sympathischen Schauspieler vor allem aus den „Percy Jackson“-Filmen. Im Jahr 2010 und 2013 stand er für die Fantasy-Verfilmung vor der Kamera. Doch schon seit seiner frühesten Kindheit war Logan immer wieder in diversen Filmen zu sehen. Mittlerweile ist aus dem süßen Teenie allerdings ein richtiger Mann geworden.

Seine schauspielerische Karriere begann der in Beverly Hills geborene Logan Lerman (25) schon als kleines Kind. Seit er denken kann, interessierte er sich für Filme und wollte schließlich auch selbst vor der Kamera stehen. Sein Filmdebut hatte Logan als Achtjähriger im Film „Der Patriot“ (2000). Schon in diesem ersten Kinostreifen spielte er neben der Hollywoodgröße Mel Gibson (61).

Auch Logans weitere Filmprojekte waren volle Erfolge: In „Riding in Cars with Boys“ spielte er im Jahr 2001 den Sohn von Drew Barrymores (42) Rolle und in „Butterfly Effect“ (2004) die jüngere Version von Ashton Kutcher (39) alias „Evan Treborn“. Die Serie „Jack and Bobby“ (2004 - 2005) und Filme wie „Number 23“ (2007) und „Meet Bill“ (2008) folgten und machten den süßen und sympathischen kleinen Logan international bekannt und extrem erfolgreich.

Logan Lerman tritt erwachsener auf

Im Jahr 2010 bekam Logan schließlich seine große Rolle als „Percy Jackson“ im gleichnamigen Film. 2013 wurde der zweite Band der Romanreihe verfilmt und auch darin verkörperte er wieder den mutigen „Percy“. Auch wenn seit dem zweiten Teil nur drei Jahre verstrichen sind – Logan hat sich seitdem sehr verändert. Der begabte Schauspieler hatte damals noch das Aussehen eines Teenagers, doch heute ist er ein richtiger Mann, der Frauenherzen höher schlagen lässt.

Logan ist mittlerweile 25 Jahre alt und konnte seit „Percy Jackson“ in Filmen wie „Noah“ (2014), „Empörung“ (2016) und „Sydney Hall“ (2017) punkten. Auf dem roten Teppich sieht man ihn mittlerweile elegant, selbstbewusst und männlich auftreten – das Kindliche ist völlig aus seinem Erscheinungsbild Logans verschwunden. Die Begeisterung für den Schauspieler ist allerdings ungebrochen – zahlreiche Mädchen und Frauen himmeln den Schönling jetzt sogar noch mehr an. Und Logan hat sogar eine berühmte Verehrerin: einst gestand selbst Sängerin Selena Gomez (24), dass sie total auf Logan steht.