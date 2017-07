Paul Walkers Tochter Meadow meldet sich nach einem Jahr auf Instagram zurück

Meadow Walker (© Meadow Walker / Instagram)

Nach einem Jahr Abwesenheit, überrascht Paul Walkers Tochter Meadow mit einem Schnappschuss auf Instagram. Von dem einst kleinen Mädchen ist mittlerweile nicht mehr viel übrig.

Meadow Walker (18), die Tochter von Paul Walker (†40), meldet sich nach langer Social Media-Pause zurück. Seit einem Jahr hatte die mittlerweile 18-Jährige kein Foto mehr von sich veröffentlicht und auch auf Twitter war Meadow seit Dezember 2016 nicht mehr aktiv. Das letzte Bild das sie auf Instagram postete, war ein Foto von sich und ihrem verstorbenen Vater aus Kindertagen.

Doch nun überrascht Meadow mit einem Selfie auf Instagram. Vor einem Fenster posiert sie in Jeans und Tanktop. Von dem kleinen Mädchen ist nicht mehr viel übrig, Meadow Walker hat sich zu einer schönen jungen Frau entwickelt. Paul wäre sicherlich stolz auf seine hübsche Tochter!

Meadow war erst 15 Jahre alt, als ihr Vater Paul Walker 2013 auf tragische Weise bei einem Autounfall ums Leben kam. Aber seitdem setzt sie sich für wohltätige Zwecke und den Naturschutz ein, um das Andenken an ihren Vater zu bewahren. Im September 2015 gründete sie die „Paul Walker Foundation“. Außerdem ist auch weiterhin in Kontakt mit Pauls „Fast and Furious“- Kollegen.