Patrick Lindner: So hat er seinen Peter kennengelernt

Patrick Lindner und Freund Peter (© Lindenthaler / imago)

Patrick Lindner hat in Freund Peter das große Liebesglück gefunden. Doch zunächst sah es ganz danach aus, als hätte Peter kein Interesse an dem Schlagersänger. Jedoch gab es ein Thema, das die beiden sofort miteinander verband: Ihre Kinder.

Patrick Lindner (56) und Peter Schäfer sind seit knapp sechs Jahren ein Herz und eine Seele. Die beiden sind eine wahre Patchwork-Familie: Lindner brachte in die Beziehung seinen adoptierten Sohn Daniel mit, Schäfer seinen leiblichen Sohn. Patrick und Peter sind ein absolutes Traumpaar, doch am Anfang sah es ganz so aus, als hätte Peter kein Interesse an dem Schlager-Star. Wie die beiden in einem Interview bei „ORF 2“ mit Moderatorin Vera Russwurm verrieten, verlief das erste Zusammentreffen zunächst nicht gerade rosig. Peter wusste nicht, dass es sich bei dem Mann, der ihn ansprach, um den Schlagersänger handelte. Der Grund: Peter hatte seine Brille nicht auf und erkannte ihn dadurch nicht, woraufhin Patrick Lindner sich bei ihm als „Paul“ vorstellte.

Sie kamen ins Gespräch, doch zunächst wollte Peter nicht wirklich mit Patrick reden und hatte nur wenig Interesse. Peter brachte kurz vor dem Gespräch seinen Sohn, der zwei Wochen bei ihm zu Besuch war zum Flughafen, weshalb er nicht sonderlich gut gelaunt war. Doch genau dieses Thema brach das Eis! Die beiden kamen über ihre Kinder ins Gespräch – der Startschuss einer großen Liebe! Seitdem sind Patrick und Peter ein wahres Traumpaar.