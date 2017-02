Patricia Kelly: Ihr Sohn Iggi begeistert bei „The Voice Kids“

Patricia Kelly und ihr Sohn Iggi (© Future Image / imago)

Iggi Kelly hat es einfach im Blut: Der 13-jährige Sohn von Patricia Kelly aus der Kelly Family überzeugte in der ersten Show der neuen Staffel „The Voice Kids“ mit ganz viel Gefühl und eigener Interpretation von „Sound of Silence“.

Am Sonntag ging „The Voice Kids“ in die neue Staffel - und startete gleich direkt durch. Als Iggi die Bühne betrat, wussten die Juroren noch nicht, dass er das Talent einfach im Blut hat. Ignatius „Iggi“ Kelly (13) ist der Sohn von Patricia Kelly (47) und damit ein Kelly-Family-Mitglied der nächsten Generation. Der 13-jährige Teenager verpasste wohl sowohl der Jury als auch dem Rest der Zuhörer einen Gänsehaut-Moment, als er „Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel anstimmte.

Im Interview mit „Bild“ erklärte seine Mutter Patricia: „Iggi geht ganz relaxt an die Sache ran und in der Schule stimmen die Noten. Also unterstützen wir seine Musik.“ Aber nicht nur das, Patricia will ihren jüngsten Sohn auch schützen: „Seitdem der Start bei „The Voice“ bekannt ist, kommen immer mehr Fan-Briefe. Da schaue ich aber erst mal rein. Er soll ja auf dem Boden bleiben.“

Entscheidung für Team Mark Foster

Sowohl Mark Foster (33) als auch Nena (56) und ihre Tochter Larissa (26) wollten Iggi in ihrem Team. „Du hast deine eigene Iggi-Version aus einem Klassiker gemacht und das können nicht viele in deinem Alter. Das passt sehr, sehr gut ins Team Mark, mein Freundchen!“, so der „Chöre“-Interpret.

Am Ende entschied sich Iggi, gegen die Hoffnung seiner Mutter, die scheinbar ein Nena-Fan ist, tatsächlich für Mark. Neben dem Singen hat Iggi noch eine weitere Leidenschaft, wie er der Jury erklärte: „Außer Musik koche und backe ich sehr gerne. Der russische Zupfkuchen ist so mein Klassiker.“

„The Voice Kids“ läuft immer Sonntags zur Primetime auf Sat.1.