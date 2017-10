Patricia Blanco: Aus diesem Grund macht sie bei „Adam sucht Eva“ mit

Patricia Blanco bei „Adam sucht Eva“ (© MG RTL D / RTL)

Nacktheit ist für viele Menschen unangenehm. Auch Patricia Blanco hätte früher Probleme damit gehabt, ihren Körper so zu zeigen. Nach ihrer Transformation ist sie jetzt jedoch offen für neues – und sucht bei „Adam sucht Eva“ nackt den richtigen Mann.

Patricia Blanco (46) hat 60 Kilo abgenommen. Ihren neuen Körper möchte sie deshalb nun bei der RTL-Kuppelshow „Adam sucht Eva“ zeigen und damit eine wichtige Message verbreiten. „Ich möchte ein Vorbild für Frauen sein: Es ist möglich! Ich bin 46 Jahre alt und hatte vorher einen Körper, in dem ich mich nicht mal im Bikini gezeigt habe. Sexualität war für mich nichts Selbstverständliches, alles war eher verklemmt“, erklärt sie der „Bild“. Die Tochter von Roberto Blanco (80) will zeigen, dass man sich, egal in welchem Alter, verändern kann, wenn der Wille da ist.

Selbstbewusst gibt sich der Reality-TV-Star auch, wenn es um die Narben der Schönheitsoperationen geht, die nach dem großen Gewichtsverlust nötig waren: „Natürlich sieht man sie – unter den Armen vor allem, auch am Bauch. Aber das gehört zu meinem Leben. Wie eine Tätowierung, das ist eben ein Lebensabschnitt.“

Ob Patricia Blanco bei „Adam sucht Eva“ ihre große Liebe findet, seht ihr ab dem 11. November um 22.15 Uhr auf RTL.