Paris Jackson: Emotionaler Post zu Michael Jacksons 8. Todestag

Paris Jackson (© Getty Images)

Gestern, am 25. Juni, jährte sich Michael Jacksons Todestag zum achten Mal. Anlässlich dessen postete seine Tochter Paris Jackson einige emotionale Worte auf Instagram und rührt damit zu Tränen.

Es war ein großer Schock, als bekannt wurde, dass Michael Jackson (†50) von uns gegangen ist. Der „King of Pop“ starb am 25. Juni 2009 an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol. Der „Billy Jean“-Interpret hinterließ nicht nur trauernde Fans, sondern auch eine am Boden zerstörte Familie. So auch seine Tochter Paris Jackson (19)!

Zum achten Todestag ihres Vaters veröffentlichte die 19-Jährige einen emotionalen Post auf ihrem Instagram-Account. Zu einer Fotomontage, die ein Fan für sie gemacht hat und Paris und ihren Papa Michael zeigt, schrieb sie: „Mein Engel, mein King, mein Universum. Acht Jahre ohne dich fühlt sich wie eine Ewigkeit an.“