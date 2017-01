Paris Jackson begeistert mit edlem Look bei den Golden Globes

Paris Jackson beweist ein gutes Modegespür bei den Golden Globes (© Getty Images)

Paris Jackson, die Tochter des „King of Pop“, zeigte sich bei den Golden Globes am vergangenen Wochenende in einem stylishen Abendkleid und mit blondem Schopf.

Wow! Paris Jackson (18), die Tochter der verstorbenen Musiklegende Michael Jackson (†50), zeigte sich am vergangenen Sonntag auf einer Aftershowparty der diesjährigen Golden Globes in einer hinreißenden Abendrobe mit floralem Print. Ein besonderer Hingucker bei dem Dress waren die seitlichen Ausschnitte des Kleides und der Spitzenbesatz am Dekolleté sowie Bauch.

Bei so einem schönen Look wäre Papa Michael sicher stolz auf Paris gewesen. Der „King of Pop“ verstarb 2009 in Los Angeles an einer Überdosis von Schlafmitteln und hinterließ seine drei Kinder Paris, Prince Michael Joseph II (14) sowie Prince Michael Junior (19).