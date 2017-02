Palina Rojinski: So toll sieht sie umgeschminkt aus

Palina Rojinski teilte auf Instagram ein Foto mit ihren Fans, auf dem sie sich sportlich und ohne Make-up zeigt (© Palina Rojinski / Instagram)

Palina Rojinski ist auf jedem roten Teppich ein Hingucker. Dass sich die Moderatorin aber auch ohne Make-up sehen lassen kann, bewies sie sie mit einem Instagram-Foto.

Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski (31) hat in Filmen wie „Traumfrauen“ und „Willkommen bei den Hartmanns“ schon gezeigt, dass sie gestylt und mit professionellen Make-up eine wahre Augenweide ist. Auf einem Foto, das die hübsche 31-Jährige auf ihrem Instagram Account postete, strahlte die Schauspielerin aber auch ganz ohne Schminke und aufwendiges Styling.

Palina Rojinski: ohne Make-up beim Sport

Auf dem Selfie sieht man die hübsche Erdbeerblondine, wie sie in schwarzer Sportkleidung vor einem Fitnessraumspiegel liegt und das im ganz natürlichen Look. Lediglich lackierte Fingernägel lassen den sonst so durchgestylten Look der Deutschen mit russischen Wurzeln erahnen. Beim Sport scheint es die trainierte Moderatorin aber generell eher lässig zu mögen, denn auf ihrem Instagram-Account gibt es noch mehr dieser ungeschminkten Fotos.

Mit den Worten „Bye Bye Ente, Kartoffeln, Mayo,…“ kommentierte Palina Rojinski das Foto. Ganz diszipliniert scheint sich die „Traumfrauen“-Schauspielerin also wieder ihrem sportlichen Programm zu widmen. Respekt! Über 23.000 Fans gefällt das und wir können uns nur anschließen.