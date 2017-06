Paddy Kelly: Wird er zu der Kelly-Family-Tour dazustoßen?

Paddy Kelly (© STAR-MEDIA / imago)

Viele Kelly-Family-Fans waren sicher traurig, als bekannt wurde, dass unter anderem Paddy Kelly bei der Reunion vorerst nicht dabei ist. 2018 geht die Band auf große Comeback-Tournee und einige Anhänger fragen sich, ob Paddy hier dazustoßen wird. Darauf gab er nun eine eindeutige Antwort.

Es war DAS Comeback des Jahres: Die Kelly Family startet wieder richtig durch! Nach einigen bereits absolvierten und ausverkauften Konzerten und einem neuen Album („We Got Love“) geht The Kelly Family 2018 auf große Tour. Nicht dabei bei der Reunion sind jedoch Barby (42), Maite (37) und Michael Patrick Kelly (39). Die letzteren zwei widmen sich aktuell ihren Soloprojekten. Paddy Kelly beispielsweise ist 2017 bei „Sing meinen Song“ zu sehen und geht selbst auf Tournee.

In einem Facebook-Live-Video wurde Paddy Kelly darauf angesprochen, ob er zu der großen Kelly Family „We Got Love“-Tour 2018 dazustoßen wird. Seine Antwort darauf fiel ziemlich eindeutig aus: „Nein, ich werde bei der Tour nächstes Jahr nicht teilnehmen. Aber ich wünsche euch und meinen Brüdern und Schwestern nur das Beste, eine tolle Tour, ganz viel Spaß und, dass sie es genießen. Aber ich habe meine eigenen Sachen am Laufen, also werde ich nicht dabei sein.“

Das Fehlen von Maite, Barby und Paddy ist zwar schade, doch für die Fans kein Grund zur Traurigkeit. Denn Joey (44), Angelo (35), Patricia (47), Jimmy (45), Kathy (54), John (50) und Paul (53) werden bei der Tour sicherlich für ordentlich Stimmung sorgen.