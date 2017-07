Paddy Kelly: So verkleidete er sich früher, um unerkannt zu bleiben

Michael Patrick Kelly (© Gartner / imago)

Paddy Kelly aka Michael Patrick Kelly feierte gemeinsam mit seiner Familie, der Kelly Family, seinen Durchbruch und das schon in sehr jungen Jahren. Dementsprechend musste er auch schon sehr früh mit dem vielen Rummel um seine Person zurechtkommen. Um trotz Berühmtheit noch auf die Straße gehen zu können, verkleidete er sich.

Noch heute spricht man von den großen Erfolgen der The Kelly Family, die dieses Jahr ihr Comeback feiert und wieder Konzerte gibt. Für die Familienmitglieder gehörten neben den tollen Seiten des Erfolges auch die schlechten Seiten dazu. Durch die immer größer werdende Bekanntheit konnten diese nicht mehr unerkannt auf die Straße gehen.

Paddy musste sich verkleiden

In einem Interview mit Alfred Biolek erzählte Paddy Kelly (39) einmal, was sie getan haben, um dennoch unerkannt zu bleiben. Wenn der Sänger zu Einkaufen ging, verkleidete er sich als HipHopper und trug weite Hosen und Kapuzenpullis, um sich darunter zu verstecken. Doch irgendwann klappte dies auch nicht mehr und so musste er stets einen Bodyguard dabei haben, wenn er in die Öffentlichkeit ging.

Heute scheint Michael Patrick Kelly mit dem Erfolg und der dadurch entstandenen Bekanntheit besser umzugehen. Momentan sieht man den Sänger noch bei „Sing meinen Song“, wo er sich der Herausforderung stellt, Lieder anderer Interpreten zu singen und rührte damit auch schon zu Tränen. Heute Abend stehen Duette auf dem Programm der Gesangsshow und wer wissen will, mit wem Paddy Kelly einen Song sing, sollte um 20.15 Uhr „Sing meinen Song“ auf VOX einschalten.