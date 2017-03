Owen Wilson: Das ist das Geheimnis hinter seiner krummen Nase

Owen Wilson (© Getty Images)

Owen Wilson ist bereits seit vielen Jahren auf der Kinoleinwand zu sehen und verzaubert die Frauen in jedem Film aufs Neue mit seinem charmanten Grinsen und seiner wuscheligen Surferfrisur. Letzteres gehört seit Anbeginn seiner Filmkarriere zu seinem Image - ebenso wie seine prägnante Nase! Doch was ist das Geheimnis hinter dem krummen Riecher? Wir haben die Antwort aufgespürt…

Owen Wilson (48) gehört in Hollywood bereits zum alten Eisen und schafft es Jahr für Jahr, seine Fans mit neuen Komödien zu begeistern. Besonders viel Anklang fand der Film „Die Hochzeitscrasher" aus dem Jahr 2005. In dem Streifen spielen er und Schauspielkollege Vince Vaughn (46) zwei ewige Junggesellen, welche sich auf fremden Hochzeiten einschleichen, um Frauen kennenzulernen. Und auch die Komödie „Marley & Ich" wurde ein voller Erfolg. Darin spielt er an der Seite der hübschen Jennifer Aniston (48) und hat mit seinem süßen Labradorwelpen „Marley" alle Hände voll zu tun.

Owen Wilsons unverwechselbares Merkmal

Auch wenn sich Owen im wahren Leben vor weiblichen Verehrerinnen kaum retten kann und auch bereits zweifacher Vater ist, ist er nicht der typische Schönling à la Channing Tatum (36) oder Robert Pattinson (30). Insbesondere Owens außergewöhnliche Nase lässt bei Fans oft die Frage aufkommen, was in der Vergangenheit des Schauspielers vorgefallen sein könnte, das dieser ihre jetzige charakteristische Form verlieh.

In einem Interview mit der „Los Angeles Times" im Jahr 2001 erklärte Owen Wilson, dass er sich seine Nase beim Football bereits mehrfach gebrochen hat. Gerüchten zufolge soll Owen in seiner Schulzeit außerdem ein richtiger Rabauke gewesen sein, der keine Rangelei ausließ. Da verwundert es kaum, dass Owen in der 10. Klasse seiner Highschool verwiesen wurde - und seine Nase bis heute auffallend krumm ist!

Doch schämen muss sich der 48-Jährige aufgrund seines Markenzeichens auf keinen Fall. Denn die Nase macht den erfolgreichen Schauspieler nicht nur unverwechselbar, sie verleiht Owen auch das gewisse Etwas und ist sicherlich mit ein Grund, warum ihm die Frauenwelt zu Füßen liegt.

