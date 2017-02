Oscarverdächtig: So bekommt man den perfekten Red-Carpet-Teint

Wer mit so einem schönen Teint wie Model Rosie Huntington-Whiteley strahlen möchte, sollte die Tipps von Hautexperte Dr. Dennis Gross befolgen (© Getty Images)

Für die Oscarverleihung am Sonntag stecken viele Stars aktuell tief in den Vorbereitungen für den perfekten Look auf dem roten Teppich - und dazu gehört auch ein strahlend schöner Teint. Promi-Dermatolge Dr. Dennis Gross erklärt, wie man so einen Oscar-Teint bekommt.

Am kommenden Sonntag werden im Dolby Theatre in Los Angeles die Oscars verliehen. Das bedeutet für die internationale Prominenz viel Stress: Das perfekte Outfit muss ausgewählt werden, das Haar-Styling muss sitzen und auch ein strahlender Teint gehört zum Oscar-Look. Wie man zu einem so makellosen Teint wie die Stars kommt, hat Star-Dermatolge Dr. Dennis Gross im Interview mit der „Hello!“ verraten.

Die typische Behandlung für einen Red-Carpet-Look sieht laut dem Promi-Hautarzt, der auch Stars wie Rosie Huntington-Whiteley (29), Olivia Palermo (30) oder Zoë Kravitz (28) behandelt, wie folgt aus: Zunächst werden alte Hautschüppchen durch ein Peeling abgetragen. Das bringt einen direkten Effekt: Fahle Haut strahlt wieder und Falten werden kaschiert. Danach folgt - je nach Wunsch des Stars - entweder eine 3D-Laser-Behandlung oder eine Feuchtigkeitsmaske. Mit dem 3D-Laser wird das Kollagen in der Haut stimuliert und strahlen wieder, ohne dabei Irritationen hervorzurufen.

Wer also so eine wunderschöne Haut wie Rosie Huntington-Whiteley & Co. haben möchte, weiß jetzt, was zu tun ist.