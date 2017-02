Oscars 2017: Dieses Luxusessen erwartet die Promis

Diese leckeren Happen werden den Stars bei den Oscars serviert (© UPI Photo / imago)

Am kommenden Sonntag dürfen einige Stars nicht nur darauf hinfiebern, den begehrtesten Award der Filmindustrie zu gewinnen, auch auf kulinarische Extravaganzen dürfen sich die Promis freuen. Was den hochkarätigen Gästen alles so serviert wird, erfahrt ihr hier.

In einigen Tagen ist es wieder soweit: Mit den Oscars werden in Los Angeles die wichtigsten Awards des Filmgeschäfts verliehen. Stars wie Hollywood-Beau Ryan Gosling (36), Meryl Streep (67), „Manchester by the Sea“-Star Casey Affleck (41) und US-Schönheit Natalie Portman (35) dürfen sich unter anderem Hoffnung auf den begehrten Goldjungen machen. Doch auch aus kulinarischer Sicht haben die geladenen Gäste Grund zur Vorfreude.

Celebrity-Koch Wolfgang Puck verwöhnt die Oscar-Gäste

Es ist bereits Tradition, dass der österreichische Star-Koch Wolfgang Puck (67) damit beauftragt wird, für das leibliche Wohl der Promis bei der Oscar-Verleihung zu sorgen. Der in Kalifornien lebende Cuisinier besitzt zahlreiche Restaurants sowie Cafés in den USA und Japan.

Von goldgefärbtem Trüffelpopcorn & koreanischem Steak-Tartar

Dieses Jahr hat sich der Österreicher auch wieder ganz besonders leckere Raffinessen für die Gäste der Verleihung ausgedacht, wie das „Hello Magazine“ berichtet. Angefangen bei goldgefärbtem Trüffelpopcorn über Gnocchetti mit geschmorten Pilzen in einer Cashewnusssoße bis hin zu koreanischen Steak-Tartar auf Puffreis – die Auswahl an Köstlichkeiten ist groß. Neben veganen Angeboten für Stars wie Natalie Portman können die Celebrities auch an einer Sushi- und Meeresfrüchte-Station zuschlagen. Wem das alles viel zu ausgefallen ist, der kann sich bei den klassischen Gerichten wie gebackenen Makkaroni mit Käse bedienen. Für den kleinen Hunger warten mundgerechte Snacks wie zum Beispiel Erbsenfalafel mit Humus und Tatar auf die A-Promis.

Süße Sünden am Schokoladenbuffet

Doch auch die weniger figurbewussten Naschkatzen unter den VIPs kommen bei dem Event auf ihre Kosten. Am großen Schokoladenbuffet werden Leonardo DiCaprio (42) & Co. beispielsweise die Auswahl zwischen Karamell-Cappuccino-Lutschern in Form des Goldjungen, Oreo-S'More-Kreationen und leckeren Mini-Eclairs haben.

Bei so einem Gourmet-Traum wird die Verleihung der Awards ja fast zur Nebensache...