Oscar-Pistorius-Film: Topmodel Toni Garrn wird Reeva Steenkamp (†29) spielen

Toni Garrn (© Getty Images)

Am Valentinstag 2013 erschoss Oscar Pistorius seine damalige Freundin Reeva Steenkamp (†29) auf seinem Anwesen in Pretoria. Der Mord und das Leben von Pistorius wird jetzt mit Model Toni Garrn in einer der Hauptrollen verfilmt.

Kaum eine Gerichtsverhandlung erregte so viel Aufmerksamkeit und bewegte Menschen weltweit. Nun wird das Leben von Paralympics-Star Oscar Pistorius (30) und die verhängnisvolle Nacht des 14. Februars 2013 verfilmt. „Edge of Blade“ heißt der Film, in dem es vor allem um den Mord an Reeva Steenkamp (†29) gehen wird.

Das südafrikanische Model wird in dem Film von keiner geringeren als dem deutschen Model Toni Garrn (25) verkörpert. Garrn konnte bereits etwas Schauspielerfahrung in der Thriller-Serie „You Are Wanted“ neben Matthias Schweighöfer (36) sammeln. Nun hat sie sich mit „Edge of Blade“ ihre erste Hollywood Rolle geangelt. Toni Garrn bestätigte dies und teilte die gute Nachricht auf Instagram mit ihren Fans.

Die Dreharbeiten für den Film fanden bereits im Juni im US-Bundesstaat Georgia statt. Wer die Rolle des Oscar Pistorius spielen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Einen Starttermin und weitere Details gibt es bisher auch noch nicht.