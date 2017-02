Oscar 2017: Diese 9 Filme dürfen auf einen Oscar hoffen

„La La Land“ ist für 14 Oscars nominiert (© Studiocanal / other)

Am kommenden Sonntag werden in Los Angeles die Oscars verlieren. In der Königskategorie Bester Film sind unter anderem der Musical-Film „La La Land“ und „Manchester by the Sea“ nominiert. Welche Filme sich noch Hoffnung auf einen Goldjungen machen dürfen, erfahrt ihr hier.

Es ist die höchste Ehre für einen Film, mit einem Oscar ausgezeichnet zu werden und am kommenden Sonntag ist es wieder soweit: Im Dolby Theatre in Los Angeles werden die begehrten Awards verliehen. Nominiert sind das Drama „Manchester by the Sea“ sowie „La La Land“, „Hidden Figures“, „Fences“, „Arrival“, „Moonlight“, „Lion“, „Hacksaw Ridge“ und „Hell or High Water“. Wir stellen euch die Anwärter auf den begehrten Goldjungen vor.

„Manchester by the Sea“

Im Familiendrama „Manchester by the Sea“ spielt Casey Affleck (41), der Bruder von Ben Affleck (44), einen verbitterten Mann, der nach dem Tod seines Bruders wieder in seine Heimatstadt in Neuengland zurückkehrt. Dort muss er sich dann nicht nur mit seinem pubertären Neffen auseinandersetzen, sondern wird auch mit den Geistern seiner Vergangenheit konfrontiert. Viele Kritiker sehen Casey Afflecks und Michelle Williams' (36) Leistungen in den Rollen als die besten ihrer Karrieren an.

„La La Land“

Es ist wohl der Film, über den am meisten im Vorfeld der Oscars spekuliert wird: Mit ohrwurmverdächtiger Musik, viel Tanz und einer süßen Liebesgeschichte zwischen Hollywood-Beau Ryan Gosling (36) und Emma Stone (28) bringt „La La Land“ alles mit, was das Herz begehrt. Der Musical-Streifen verführt zum Träumen und lässt einen in eine andere Welt eintauchen. Kein Wunder, dass er insgesamt für 14 Oscars nominiert wurde.

„Hidden Figures“

Emanzipation und Bürgerrechte sind das Thema von „Hidden Figures“. Der Film beschreibt die außergewöhnliche Geschichte von drei afroamerikanischen Frauen, die der NASA in den vierziger Jahren zur ersten erfolgreichen Weltraummission verholfen haben. Taraji P. Henson (46), Janelle Monaé (31) und Octavia Spencer (46) glänzen an der Seite von „Robin Hood“-Darsteller Kevin Costner (62) in den Hauptrollen des Films.

„Lion“

In „Lion“ geht ein fünfjähriger Junge auf den Straßen Kalkuttas verloren. Nachdem er viele Herausforderungen in dem bevölkerungsreichen Land Indien überwunden hat, wird er von einem australischen Pärchen aufgenommen. Doch seine Vergangenheit lässt ihm keine Ruhe und er begibt sich auf die Suche nach seinen Wurzeln. Nicole Kidman (49), Rooney Mara (31) und „Slumdog Millionär“-Star Dev Patel (26) begeistern in dem Familiendrama.

„Moonlight“

„Moonlight“ erzählt die Geschichte eines jungen Schwarzen, der in Miami in schwierigen Verhältnissen aufwächst und begleitet ihn auf seinem Weg zum Erwachsenwerden. Der Film spricht gesellschaftliche Themen wie den Umgang mit Homosexualität und Drogenmissbrauch an und beschreibt den steinigen Weg der Selbstfindung unter widrigsten Umständen.

„Hell or High Water“

Das grundverschiedene Bruder-Duo „Toby“ und „Tanner“ tut sich in „Hell or High Water“ widerwillig zusammen, um die Familienfarm vor dem Ruin zu bewahren. Ex-Knacki „Tanner“, gespielt von Ben Foster (36), und sein rechtschaffener Bruder „Toby“, gespielt von Chris Pine (36), begehen gemeinsam Banküberfälle, um das einzige zu retten, was für sie zählt – die Familienfarm.

„Hacksaw Ridge“

In „Hacksaw Ridge“ entscheidet sich ein amerikanischer Sanitäter im zweiten Weltkrieg dagegen, eine Waffe zu benutzen und wird für seinen Einsatz mit der Medal of Honor belohnt – ohne je eine Kugel abgefeuert zu haben. Andrew Garfield (33) mimt Desmond Toss, auf dessen wahrer Geschichte der oscarnominierte Film beruht.

„Fences“

Noch ein Familiendrama wurde von der Academy Jury in der Kategorie Bester Film nominiert. In „Fences“ versucht ein Familienvater der Arbeiterschicht im Amerika der fünfziger Jahre seine Familie durchzubringen, während er mit den Ereignissen seines Lebens klarkommen muss. Hollywood-Star Denzel Washington (62) überzeugt an der Seite von „How to Get Away with Murder“-Darstellerin Viola Davis (51) und führte gleichzeitig Regie.

„Arrival“

Das schon oft verfilmte Szenario einer Alien-Invasion wird in „Arrival“ zum Thema. Nachdem mehrere außerirdische Raumschiffe auf der Erde gelandet sind, versucht die US-Regierung mithilfe einer Linguistin herauszufinden, mit welchen Absichten die Aliens gekommen sind. Mit Amy Adams (42) und Forest Whitaker (55) ist der Film hochkarätig besetzt.

Verdient haben alle den begehrten Award, aber gewinnen kann den Oscar nur einer. Welcher Film das sein wird, erfahren wir in der Nacht von Sonntag auf Montag.