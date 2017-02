Oscar 2017: DAS sind die Favoriten

„La La Land“ mit Ryan Gosling und Emma Stone begeistert Millionen von Menschen (© Studiocanal / other)

Bald ist es wieder so weit: Die wichtigste Nacht für die Filmbranche steht bevor. Am 26. Februar 2017 wird der Oscar im Dolby Theatre in Los Angeles verliehen und es wir spannend.

Die 87. Oscar-Verleihung steht bevor. Wie jedes Jahr wird mit Spannung erwartet, wer den Goldjungen mit nach Hause nehmen darf. Die Golden Globes und SAG Awards wurden bereits verliehen und gelten als wichtige Vorboten der Oscars.

Am 29. Januar wurden in Los Angeles die SAG Awards verliehen. Gewinner in der Kategorie Bester Hauptdarsteller war Denzel Washington (62) für seine Rolle im Filmdrama „Fences“. Bei den Golden Globe Awards am 8. Januar gingen die Auszeichnungen für den Besten Hauptdarsteller in der Kategorie „Drama“ an Casey Affleck (41) für seine Darbietung in „Manchester by the Sea“ und in der Kategorie „Musical“ an Ryan Gosling (36) für seine Rolle in „La La Land“. Somit bleibt es spannend, wer letztendlich die heißbegehrte goldene Trophäe – den Oscar – in dieser Kategorie mit nach Hause nehmen darf. Laut Umfrage von „Variety“ ist bei den Lesern derzeit Casey Affleck mit 43 % klarer Favorit auf den Oscar. Im Film „Manchester by the Sea“ spielt er den Hausmeister „Lee Chandler“.

Bei den Hauptdarstellerinnen wird es ähnlich spannend. Hier liefern sich Emma Stone (28), Isabelle Huppert (63), Meryl Streep (67), Ruth Negga (35) und Natalie Portman (35) ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bei den diesjährigen Golden Globe Awards räumten Isabelle Huppert für ihre Rolle als „Michèle Leblanc“ im Spielfilm „Elle“ und Emma Stone für ihre Rolle im Musicalfilm „La La Land“ jeweils den Award für die Beste Hauptdarstellerin ab. Auch die Jury der SAG Awards konnte Emma Stone überzeugen. Für die junge Schauspielerin wäre es der erste Oscar. Der Film „La La Land“, in dem Emma die Rolle der „Mia“ spielt, ist mit 14 Oscars nominiert. So viele Nominierungen erhielt zuletzt das Drama „Titanic“ im Jahr 1997.

Wir sind gespannt, wer das Rennen machen wird und drücken allen die Daumen.