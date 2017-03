Oliver Pocher im Faktencheck: Größe, Ex-Freundinnen, Instagram

Oliver Pocher ist Comedian und Moderator (© Future Image / imago)

Oliver Pocher gehört zu den beliebtesten Comedians Deutschlands und ist nebenbei auch noch als Moderator und Schauspieler aktiv. Wir verraten euch die wichtigsten Fakten über den sympathischen und witzigen 39–Jährigen. Hier erfahrt ihr, wie groß Oliver ist, wie er sich auf Instagram präsentiert und ob sein Herz derzeit einer bestimmten Frau gehört.

Oliver Pocher (39) ist beruflich super erfolgreich. Als Comedian bringt er die Zuschauer zum Lachen und selbst als Moderator hat er immer den ein oder anderen Witz auf Lager. Mittlerweile ist der 1,70 Meter große Oliver 39 Jahre alt und seit über 15 Jahren im TV-Geschäft tätig.

Auf seinem Instagram-Account lässt er seine Fans an seinem Leben teilhaben. Er zeigt sich in allen möglichen Lebenslagen. So ist der 39-Jährige in Badehose am Strand genauso wie in Sportkleidung im Fitnessstudio zu sehen. Außerdem merkt man, wie viel der erfolgreiche Moderator unterwegs ist und wie oft er sich auf Reisen befindet. Allein im Jahr 2017 postete er bereits Fotos aus Afrika, Paris und Los Angeles.

Welche Frau kann Olivers Herz erobern?

Oliver ist außerdem ein richtiger Frauenschwarm, doch das ganz große Liebesglück hat er bisher anscheinend noch nicht gefunden. Von 2002 bis 2004 war er mit Annemarie Carpendale (39) und von 2005 bis 2009 mit Monica Ivancan (39) zusammen. Als er im Jahr 2010 Alessandra Meyer-Wölden (33) heiratete, glaubten alle Fans, diese Beziehung könnte ewig halten. Die beiden bekamen drei entzückende Kinder, doch die Ehe hielt nicht. Schon 2013 ging die Beziehung in die Brüche.

Mit Tennisspielerin Sabine Lisicki (27) war Oliver drei Jahre zusammen. Von 2013 bis 2016 wirkten Oliver und Sabine richtig glücklich, doch dann verflogen die Schmetterlinge. Ob er aktuell vergeben ist, ist nicht bekannt.