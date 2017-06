Oliver Petszokat: Das macht Oli P. heute

Oliver Petszokat mit Hund Pontus (© oli.p_offiziell / Instagram)

Oliver Petszokat alias Oli P. zählte Ende der Neunziger, Anfang der Zweitausender zu den größten Teenie-Schwärmen Deutschlands und feierte als Schauspieler (GZSZ), Musiker („Flugzeuge im Bauch“) und Moderator große Erfolge. Später wurde es etwas ruhiger um das Multitalent. Wir verraten euch, wie es Oli heute geht und was er macht...

Oliver Petszokat (38) ist ein wahres Multitalent. Neben seiner Leidenschaft für die Musik, die er als Sänger und DJ auslebt, zählen nach wie vor die Schauspielerei und Moderation, aber auch der aktive Tierschutz und ein eigener Hundeladen in der Kölner Südstadt zu seinen Projekten.

Für den WDR steht er immer wieder mit verschiedenen Projekten, die sich um das Thema Tierschutz drehen, vor der Kamera. Daneben veröffentlichte der 38-Jährige 2015 sein Buch „Liebe deinen Hund“, in dem er Hundehaltern mit Tipps, Tricks und wichtigen Hintergrundinformationen rund um das Thema Hund zur Hand geht. Passend dazu hat der Power-Mann und selbst Halter zweier Hunde seit 2012 gemeinsam mit seiner Frau Pauline einen eigenen Laden für Hundenahrung namens „Stöckchen’s Delikatessen“ in Köln. Die beiden haben sich im August 2014 das Jawort gegeben. Ohne Pauline wären all seine Projekte parallel zueinander wohl auch gar nicht möglich.

Denn auch in Sachen Musik macht der 38-Jährige nach wie vor von sich reden. Beispielsweise steht er in verschiedenen Clubs - auch auf Mallorca- als DJ und Sänger auf der Bühne. 2016 veröffentlichte der Sänger aus Leidenschaft, nach über zehn Jahren Pause, sein Album „Wie früher“. Ganz schön busy also, unser Oli.