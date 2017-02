Offiziell: Vanessa Mai tanzt bei „Let's Dance“ mit

Vanessa Mai ist Kandidatin bei „Let's Dance“ (© Getty Images)

Vanessa Mai kann nicht nur singen, sondern scheinbar auch tanzen! Die Schlagersängerin verriet, dass sie schon seit ihrer Jugend viel und gerne getanzt hat. Das kommt ihr jetzt sicher zugute, denn sie wird als Kandidatin bei „Let's Dance“ bald das Tanzbein schwingen.

In wenigen Wochen geht es wieder los: „Let's Dance“ startet in die zehnte Runde! Dieses Jahr treffen die VIPs zum ersten Mal erst in der Auftakt-Show auf ihre Tanzpartner und haben dann vier Wochen Zeit, um für den ersten Tanz zu trainieren.

Vanessa Mai ist Kandidatin der Jubiläumsstaffel

Nachdem lange spekuliert wurde, wer in diesem Jahr wohl das Tanzbein schwingt, waren bisher zwölf der 14 Kandidaten sicher. Die neue Enthüllung: Schlagersängerin Vanessa Mai (24) ist Kandidatin Nummer 13! Nachdem sie neben Dieter Bohlen (63) in der DSDS-Jury saß, lässt sie sich bald selbst von der kritischen „Let's Dance“-Jury bewerten.

Sie tanzt schon ihr ganzes Leben lang

In einem früheren Interview mit „Bild“ verriet die Vanessa, dass sie schon immer begeisterte Tänzerin war: „Das Tanzen ist neben dem Singen meine zweite Leidenschaft. Als Kind haben mich tänzerisch besonders Michael Jackson und Britney Spears geprägt. Vieles davon habe ich nachgetanzt."

Mit 15 Jahren habe sie mit ihrer Tanzgruppe sogar bei der Hip-Hop-WM in Las Vegas teilgenommen! Wenn das keine guten Voraussetzungen für ihre Aufgabe bei „Let's Dance“ sind?

Die Kennenlern-Show von „Let's Dance“ kommt am Freitag, den 24. Februar, auf RTL! Die ersten Auftritte der Tanzpaare werden ab dem 17. März ausgestrahlt.