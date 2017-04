Nina Dobrev und Orlando Bloom sollen mehr als Freunde sein

Nina Dobrev und Orlando Bloom sollen sich daten (© Getty Images)

Hat Orlando Bloom schon eine neue Freundin? Nachdem die Beziehung zwischen ihm und Katy Perry in die Brüche ging, soll der Schauspieler nun mit einer neuen Frau anbandeln und diese ist keine Unbekannte.

Sollten sich die Gerüchte um eine neue Beziehung von Orlando Bloom (40) bewahrheiten, wird wohl vor allem Ex-Freundin Katy Perry (32) nicht zu Lachen zumute sein. Erst vor wenigen Wochen wurde offiziell, dass die beiden eine Beziehungspause einlegen wollen. Aus der Pause wurde nun wohl eine Trennung. Denn seitdem Orlando und Katy getrennte Wege gehen, wurde der Schauspieler nun schon mit einer neuen Frau gesichtet.

Bei der neuen Frau an Orlando Blooms Seite handelt es sich angeblich um „Vampire Diaries“-Star Nina Dobrev (28). Gegenüber dem „People Magazine“ erklärte eine Quelle: „Sie kennen sich ja nun schon eine Weile. In letzter Zeit wurde aus ihnen aber etwas mehr als Freunde. Es ist aber noch nichts ernstes.“ Und tatsächlich wurde der „Der Hobbit“-Star Orlando am Freitag beim Besuch einer Party am Rande des Coachella Festivals mit einer anderen Dame gesichtet. Ob aus Nina und Orlando tatsächlich Hollywoods neues Traumpaar wird, bleibt also zunächst abzuwarten.