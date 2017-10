Nikolaj Coster-Waldau: Frau, Herkunft, „Game of Thrones“ – der Schauspieler im Faktencheck

Nikolaj Coster-Waldau bei den Golden Globes 2017 (© Getty Images)

Nikolaj Coster-Waldau wurde mit „Game of Thrones“ weltweit bekannt. Doch der Schauspieler ist schon seit über 20 Jahren im Geschäft. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über ihn wissen müsst.

Nikolaj Coster-Waldau (47) ist schon lange in der Filmbranche. In seinem Heimatland Dänemark hatte er 1994 seinen Durchbruch mit dem Film „Nightwatch – Nachtwache“, der ein überraschender Erfolg war.

In dem Film „Black Hawk Down“ spielte Coster-Waldau 2001 zum ersten Mal in einer US-Produktion mit. Um weitere Rollen in den USA zu bekommen, schickte er Bewerbungsvideos ein. Zunächst hatte er eher mäßig Erfolg, doch seit 2011 spielt er in „Game of Thrones“ einen der Hauptcharaktere. Das machte ihn international zum Star und er ist seitdem auch in größeren Hollywood-Filmen zu sehen. Bekannte Filme mit ihm sind unter anderem „Die Schadenfreundinnen“ oder „Gods of Egypt“.

Nikolaj Coster-Waldau bei GOT: Inzest und „Königsmörder“

Mit „Jaime Lennister“ verkörpert Coster-Waldau einen attraktiven und hervorragenden Kämpfer. Er hat eine Liebesbeziehung mit seiner Zwillingsschwester und wird auch „Königsmörder“ genannt, weil er den irren König „Aerys II.“ ermordet hat. Trotz der moralischen Fehltritte genießt „Jaime Lennister“ allgemeine Beliebtheit bei den Serien-Fans.

Heimatverbunden und ein Familienmensch

Mit seiner Frau Nukaaka Coster-Waldau (46) ist er seit 19 Jahren glücklich verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder und lebt in Dänemark. Wenn er nicht für einen Dreh unterwegs ist, nimmt er sich Zeit für die Familie, spielt Brettspiele oder geht Mountain-Bike fahren, berichtet er der „New York Post“. Durch seinen Job ist Coster-Waldau auch oft in Hollywood. Trotzdem zieht der Schauspieler nicht mit seiner Familie nach Los Angeles. In einem Portrait des „Sterns“ erklärte er, dass es albern wäre, die Familie in die USA zu holen, wenn er selbst immer irgendwo anders drehe.