„Nikita": So sieht Peta Wilson heute aus

Peta Wilson alias „Nikita" (© Getty Images)

„Nikita“-Darstellerin Peta Wilson ist auch heute noch eine attraktive, starke Frau. Wie in ihrer Paraderolle 1997 trägt sie die Haare immer noch blond und nach dem Serien-Aus war sie in vielen weiteren Kinofilmen zu sehen.

Die australische Schauspielerin Peta Wilson (46) erlangte durch ihre Rolle in der 1997 erschienenen Action-Serie „La Femme Nikita“ Berühmtheit. Die Serie basierte auf dem 1990 ausgestrahlten, französischen Spielfilm „Nikita“ von Regisseur Luc Besson (58).

Ihre Rolle in „Nikita“

Der internationale Durchbruch gelang Peta durch ihre Rolle der kampfsporttrainierten Geheimagentin „Nikita“, deren Code-Name „Josephine“ war. Aus mehr als 200 Bewerbern entschieden sich die Serienmacher für die schöne Schauspielerin. In fünf Staffeln wird die Geschichte der Geheimagentin „Nikita“ erzählt, die eines Mordes beschuldigt wurde, den sie nicht begangen hat. Sie wurde von der Spezialeinheit „Section One“ rekrutiert und zur eiskalten Killerin ausgebildet.

Karriere und Privates

Schon in ihrer Jugend arbeitete Peta als Model in Australien und Europa. 1991 zog sie nach Los Angeles und studierte Schauspielmethodik. In einem ihrer ersten Kinofilme „Denver P.D. – Die Kriegsteufel“ spielte sie 1997 die weibliche Hauptrolle. Im gleichen Jahr lernte sie ihren damaligen Freund Damian Harris (58) kennen, von dem sie sich im Jahr 2002 wieder trennte. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn namens Marlowe Harris (14). Von 1997 bis 2001 verkörperte die Schauspielerin ihre Paraderolle in der Serie „Nikita“ und wurde weltberühmt. 2000 spielte sie im erotischen Thriller „Mercy – Die dunkle Seite der Lust“ mit, dem in den darauf folgenden Jahren einige andere folgten, darunter der Action-Film „Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen“ (2003) und das Filmdrama „Gardens of the Nights“ (2008). 2012 gründete Peta Wilson das Dessou-Label „Wylie Wilson", mit welchem sie in den USA sehr erfolgreich ist.