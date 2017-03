Nicole Noevers: Das wurde aus der Talkmasterin

Nicole Noevers 1999 (© Teutopress / imago)

Nicole Noevers gehörte in den neunziger Jahren zu den Top-Talkmastern des deutschen Fernsehens. Mit ihrer Sendung „Nicole – Entscheidung am Nachmittag“ lockte sie unzählige Zuschauer vor die Fernseher. Doch dann wurde eine Talkshow nach der anderen abgesetzt und Nicole Noevers verschwand aus dem Showbusiness. Wir sagen euch, was die Moderatorin heute macht.

In den neunziger Jahren feierten Talkshows große Erfolge und auch Nicole Noevers (48) begeisterte neben Arabella Kiesbauer (47) und Hans Meiser (70) mit ihrer Sendung „Nicole - Entscheidung am Nachmittag“ die Zuschauer. Doch nach und nach mussten die Talkshows anderen Formaten weichen und so wurde auch Nicoles Sendung nach drei Jahren am 7. November 2001 abgesetzt.

Nach dem Ende ihrer Karriere als Talkmasterin machte Nicole Noevers erst einmal ein Jahr Pause, bis sie von kabel eins das Angebot bekam, die Sendung „K1 Journal“ zu moderieren. „Das war etwas anderes. Es war schön, es war ruhig. Das brauchte ich zu dieser Zeit, um wieder zu Kräften zu kommen“, so Nicole gegenüber „Bunte“. Doch das Format wurde nach drei Jahren von „Abenteuer Leben – Täglich Wissen“ ersetzt und auch Nicole Noevers musste den Sender verlassen.

Kurz zuvor lernte sie ihren späteren Mann auf Hawaii kennen und widmete sich mehr ihrem Privatleben, wie Nicole gegenüber „Bunte“ erzählte. Sie zog nach Frankreich, heiratete und bekam ihr erstes Kind. Das zweite folgte zwei Jahre später im Jahr 2009. Vor sieben Jahren folgte der Umzug in die Nähe von München. Seitdem arbeitet Nicole wieder als Moderatorin. Sie moderiert Podiumsdiskussionen und arbeitet als Coach für Führungskräfte. Ein TV-Comeback möchte die ehemalige Talkmasterin dennoch nicht ausschließen – nur das Format muss passen.