Nicole Mieth: Freund, Instagram, „Verbotene Liebe“ - Die Schauspielerin im Check

Nicole Mieth bei einer Preview zu „Verbotene Liebe" (© Lumma Foto / imago)

Schauspielerin Nicole Mieth zieht ins Dschungelcamp 2017. Alles, was ihr über die jüngste Teilnehmerin der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wissen müsst, erfahrt ihr hier. Wir haben nämlich die wichtigsten Fakten für euch.

Sie ist das Küken im Dschungelcamp: Als Jahrgang 1990 ist die in Baden-Württemberg geborene Schauspielerin Nicole Mieth (26) der absolute Youngster im diesjährigen Promi-Dschungel. Und obwohl Nicole die Tochter von einigen Dschungelcamp-Kandidaten sein könnte, ist ihr Lebenslauf bereits prall gefüllt: 2001 stand sie zum ersten Mal für das ZDF in „Herzstolpern“ vor der Kamera, gefolgt von Rollen im Kölner „Tatort“, in „SOKO Köln“ sowie in „Unser Charlie“. Außerdem mimte die Enkelin des Schauspielers Benno Mieth (†85) vier Jahre lang die „Kim Wolf“ in „Verbotene Liebe“, bis die Seifenoper 2015 eingestellt wurde.

Nicole Mieth auf Instagram & YouTube

Neben ihrer Karriere als Schauspielerin widmet sich die Brünette auch intensiv ihren Social-Media-Accounts. Auf Instagram folgen der ehemaligen „Verbotene Liebe“-Darstellerin immerhin rund 7.500 User und können dort die Höhen und Tiefen ihres Alltags hautnah miterleben. Ob kämpferisches Foto beim „Tough Mudder“ oder Urlaubsschnappschuss - auf ihrem Account teilt die Schauspielerin so ziemlich alles mit ihren Fans. Wer der Schauspielerin auf YouTube folgen möchte, wird ihren Channel unter dem Namen „MyNicollage“ finden. Dort postet sie Vlogs und Life-Hacks für alle Lebenslagen.

Hat Nicole einen Freund?

Wer so erfolgreich und hübsch ist, hat doch bestimmt auch einen Mann an seiner Seite? Im Interview gegenüber „Playboy“ verrät die hübsche Brünette Folgendes zu ihrem Liebes-Status Quo: „Ich bin vergeben. Mein jetziger Freund ist elf Jahre älter als ich.“ Vielleicht erfahren wir ja ab nächstem Freitag mehr über die Beziehung der Schauspielerin.