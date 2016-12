Nicole Kidman: So anders sah sie früher aus

Nicole Kidman: 1983 in Sydney (© Getty Images / other)

Nicole Kidman ist eine wahnsinnig erfolgreiche Schauspielerin und ergattert eine Rolle nach der anderen. Mit ihrem Film „Australia“ eroberte die 49-Jährige die Herzen der Fans im Sturm. Im Gegensatz zu früher hat sich die „Moulin Rouge“-Darstellerin optisch enorm verändert. Wir zeigen euch, wie Nicole zu Beginn ihrer Karriere aussah.

Nicole Kidman (49) hat das geschafft, wovon viele träumen: sie etablierte sich als erfolgreiche Schauspielerin in Hollywood. So spielte sie schon in beliebten Filmen wie „Australia“, „Moulin Rouge“ oder „Der goldene Kompass“ mit. Doch seit diesen Streifen sind bereits einige Jahre vergangen, in denen sich die 49-Jährige optisch ganz schön verändert hat. Zu Beginn ihrer Karriere trug die „Birth“-Darstellerin eine wilde Lockenmähne und konnte mit ihrer Schönheit zahlreiche Männer um den Finger wickeln. Doch mittlerweile sieht Nicole total anders aus! Es wird sogar behauptet, dass sie sich einigen Beauty-OPs unterzogen hat und deshalb immer noch so jung aussieht.

Nicole Kidman schwebt privat im absoluten Glück

Seit 2006 ist die Schauspielerin mit Country-Sänger Keith Urban (49) verheiratet und scheint immer noch so verliebt zu sein wie am ersten Tag. Die beiden gehören zu Hollywoods-Traumpaaren und haben zwei gemeinsame Töchter. Zuvor ging die Australierin 1990 mit Tom Cruise (54) den Bund der Ehe ein - die beiden ließen sich aber 2001 scheiden. Zusammen haben sie zwei Adoptivkinder.