Nicolas Cage: So ähnlich sieht ihm sein Sohn Weston

Nicolas Cage' Sohn Weston Cage ist mittlerweile zweifacher Vater (© Getty Images)

Nicolas Cage gehört zu den bekanntesten Schauspielern Hollywoods und machte sich schon vor einigen Jahren einen Namen im Showbusiness. Sein Sohn Weston Cage folgte dem Vorbild seines Vaters und startete ebenfalls als Schauspieler und Musiker eine erfolgreiche Karriere. Dabei sind sich die beiden nicht nur beruflich sehr ähnlich, sondern auch äußerlich!

Die Ähnlichkeit ist verblüffend! Weston Cage (26), der Sohn von Nicolas Cage (53) und Schauspielerin Christina Fulton (50), sieht seinem berühmten Vater ziemlich ähnlich. Beide haben strahlend blaue Augen und auch in den Gesichtszügen des 26-Jährigen erkennt man die seines Vaters wieder. Doch nicht immer sah man die Ähnlichkeit der beiden auf den ersten Blick. Noch vor einigen Monaten trug Weston seine schwarzen Haare schulterlang und zeigte sich eher düster. In ihm steckt eben ein richtiger Rocker.

Weston Cages Karriere

Als Frontsänger seiner Metal-Band Eyes of Noctum startete Weston seine Karriere in der Musikbranche. Nach der Trennung der Band im Jahr 2012 startete der Sänger als eigenständiger Musiker durch. 2015 veröffentlichte er sein Album „Prehistoric Technology“. Auch als Schauspieler versuchte sich der 26-Jährige. Seine erste Rolle erhielt er im Film seines Vater Nicolas „Lord of War“. Danach wollte der Musiker eigenständig Rollen ergattern, was ihm auch gelang. Zuletzt war er in dem Film „Deet N Bax Save Th' World“ und in der Serie „Undercover“ zu sehen.

Weston hatte Alkoholprobleme

Privat hatte es Weston nicht immer einfach. Zweimal saß der Musiker im Gefängnis und auch mit Alkoholproblemen hatte er zu kämpfen. Dank seiner Ehefrau Danielle fand er wieder auf den richtigen Weg und sein Leben verläuft wieder in geregelten Bahnen. 2013 heirateten die beiden und bekamen kurz darauf ihren Sohn Lucian (3). Mittlerweile ist Weston zweifacher Papa. Im Mai 2016 kam sein Sohn Sorin zur Welt. Der Familienvater legte nun auch seinen wilden Rocker-Look ab und zeigt sich mit kurzen Haaren und ohne Eyeliner richtig erwachsen.