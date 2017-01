Nick Romeo Reimann: So heiß ist der „Vorstadtkrokodile“-Star heute

Nick Romeo Reimann ist heute super heiß! (© Future Image / imago)

Nick Romeo Reimann ist nicht mehr der kleine Junge, der er einmal war. In den letzten Jahren ist aus ihm ein wirklich gut aussehender junger Mann geworden. Jetzt können wir ihn in seiner Rolle in der RTL-Serie „Der Lehrer“ bewundern.

Nick Romeo Reimann (19) wurde durch seine Rolle als „Nerv“ bei „Die Wilden Kerle“ im Jahr 2006 bekannt. Der damals 8-Jährige spielte die Rolle des nervigen, aber liebenswerten Jungen in drei Teilen, bevor er im Jahr 2009 die Hauptrolle des „Hannes“ in der Verfilmung von „Vorstadtkrokodile“ verkörperte. Damals war der Schauspieler ein süßer, frecher Junge, heute ist aus ihm ein junger Mann geworden.

Der 1,85 Meter große Nick Romeo lebt in München und besucht eine Akademie für darstellende Kunst. Neben Snowboarden und Klettern spielt er gerne Gitarre und Klavier. Auf seiner Instagram-Seite versorgt er seine Fans mit tollen Schnappschüssen von Reisen oder Fotografenfotos und zeigt sich auch mal Oberkörper frei. Und das kann sich sehen lassen! Der mittlerweile 19-Jährige ist einfach super heiß! Seine Haare trägt der attraktive Jungschauspieler gerne im Surferlook, während seine Kleidung eher lässig bis chic ist. Sein neuestes Instagram-Foto zeigt ihn in einem klitschnassen weißen Shirt, das seine Muskeln noch besser zum Vorschein bringt.

Heute Abend um 20.15 Uhr ist Nick Romeo in der RTL-Serie „Der Lehrer“ zu sehen. Als spielsüchtiger Basketball-Schulstar „Marc“ ist er über beide Ohren in Henriette Nagel (24) alias „Anne“ verliebt. Seine Spielsucht stellt die Beziehung auf eine harte Probe!

Den Blick hab ich geübt! Ein von Nick Romeo Reimann (@romeoreimann) gepostetes Foto am 31. Mär 2016 um 10:21 Uhr