Nicht Helene Fischer: Das ist Florian Silbereisens Glücksbringer

Schlager-Star Florian Silbereisen hat einen ganz besonderen Glücksbringer: Eine Unterhose (© Christian Schroedter / imago)

Schlager-Star Florian Silbereisen ist momentan super erfolgreich unterwegs. Hat er seine steile Karriere etwa seinem ungewöhnlichen Glücksbringer zu verdanken? Wir verraten euch, was der Talisman des Musikers ist.

Florian Silbereisen (35) kann sich momentan wirklich nicht über mangelnden Erfolg beschweren. Egal ob als Moderator oder Sänger - der Partner von Helene Fischer (32) ist ein echter Glückspilz und kommt überall gut an. Damit Florian das Glück weiterhin hold bleibt, hat der Star auch einen ganz persönlichen Glücksbringer: Für seine Fernsehauftritte trägt der Schlagerliebling eine rote Glücksunterhose.

Florian Silbereisen: Er war früher abergläubisch

Wie er in einem Interview mit dem Magazin „DB Mobil“ erklärte, war der Sänger in der Vergangenheit sehr abergläubisch: „Früher hatte ich diverse Glücksbringer für alle möglichen Situationen. Deshalb musste vor Beginn einer Show alles seinen festgelegten Ablauf haben“, so Florian Silbereisen. Kein Wunder also, dass der 35-Jährige auf so ein skurriles Accessoire für gelungene Fernsehauftritte setzt.

Seine Unterhose wurde schon ausgestellt

Die rote Unterhose hat sich der „Dahoam is Dahoam“-Sänger übrigens für ein spezielles Bühnen-Outfit angeschafft. Bei seiner ersten Show trug der Musiker einen roten transparenten Anzug und musste sich passend dazu - auf Empfehlung seiner Kostümbildnerin - auch eine rote Unterhose kaufen. Seitdem ist die Glücksbuchse der stetige Talisman des Stars und sogar schon in einer Ausstellung im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn zu sehen gewesen.

Heute ist Florian laut eigenen Angaben nicht mehr so abergläubisch. Ob er die Unterhose wirklich noch bei jedem Auftritt trägt, ist leider nicht bekannt.

