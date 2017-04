Nicholle Tom: Was wurde aus der „Maggie Sheffield“-Darstellerin?

„Die Nanny“-Schauspielerin Nicholle Tom ist kaum wiederzuerkennen (© Getty Images)

Nicholle Tom wurde durch die beliebte Serie „Die Nanny“ berühmt. Sie verkörperte zwischen 1993 und 1999 die Rolle der ältesten Tochter der „Sheffield“-Familie - „Maggie“. Was sie heute so macht und in welchen Filmen sie bereits mitspielte, verraten wir euch hier.

„Die Nanny“ zählt zu den erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten. Noch immer denkt man gerne an Fran Drescher (59) in der liebenswerten Rolle der „Fran Fine“ zurück. Doch auch die anderen Charaktere bleiben einem bis heute in Erinnerung. Vor allem an den drei Kindern erkennt man, wie lange die Serie tatsächlich schon her ist. So ist aus der kleinen Madeline Zima (31), die „Grace Sheffield“ spielte, eine erwachsene Frau geworden. Und auch Nicholle Tom (39), die „Maggie Sheffield“ darstellte, ist heute fast nicht wiederzuerkennen.

Nicholle Tom ist der Schauspielerei treu geblieben

Nicholle Tom begann mit 15 Jahren in der Erfolgsserie „Die Nanny“ mitzuspielen. Sie stellte die schüchterne „Maggie Sheffield“ dar, die dank ihrer Nanny mehr Selbstbewusstsein fassen konnte. In der Realität war die heute 39-Jährige schon damals eine kleine Berühmtheit. Bereits im Alter von acht Jahren trat Nicholle Tom mit ihren Geschwistern in etlichen Werbespots und Anzeigen auf.

Noch heute dreht sie für berühmte Serien und Filme

Außerdem spielte sie in den Filmen „Ein Hund namens Beethoven" (1992) und „Eine Familie namens Beethoven“ (1993) mit. Zudem war sie als Gastspielerin in Serien wie „Beverly Hills, 90210" und „Der Prinz von Bel-Air“ zu sehen. Noch heute steht die hübsche Blondine vor der Kamera und spielt in zahlreichen Serien wie „Criminal Minds“, „Cold Case“, „About a Boy“, „Gotham“ oder „Stalker“ mit. 2016 war sie in dem TV-Film „Before You Say I Do“ zu sehen. Zuletzt übernahm die hübsche Blondine eine Rolle im Streifen „Saturn Returns“. Über das Privatleben der Schauspielerin ist nur wenig bekannt. Nicholle Tom ist aber nicht verheiratet und hat auch keine Kinder.

