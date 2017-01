Nicholas Hoult: So turbulent ist sein Liebesleben

Nicholas Hoult (© Getty Images)

Nicholas Hoult ist vor allem aus Filmen wie „About a Boy“ oder „Jack and the Giants“ bekannt und stand bereits unzählige Male vor der Kamera. Der hübsche 27-Jährige ist einer der gefragtesten Schauspieler im Business – ähnlich wie auch in der Damenwelt.

Nicholas Hoult (27) ist einer der gefragtesten Schauspieler im Filmbusiness und stand schon für mehrere erfolgreiche Streifen vor der Kamera. Dazu gehören unter anderem „X-Men“, „About a Boy“, „Warm Bodies“ oder „Jack and the Giants“. Ist der 27-Jährige einmal nicht für Dreharbeiten am Set, spielt Nicholas gerne Basketball oder Posaune. Und auch die Mädels stehen Schlange!

Dabei hat Nicholas schon einige berühmte Schönheiten gedatet. Nach seiner dreijährigen Beziehung zu Schauspielkollegin Jennifer Lawrence (26) soll es ein Techtelmechtel mit der Schauspielerin Tatiana Luter (26) gegeben haben. Doch lange hat diese Liebelei nicht gedauert, denn die Liste mit Nicholas' angeblichen Gefährtinnen geht weiter. So soll er schon mit Elvis-Enkelin Riley Keough (27) engere Bekanntschaft geschlossen haben und auch „Glee“-Star Dianna Agron (30) hat er kurzzeitig den Kopf verdreht. 2016 gab es sogar Liebesgerüchte um ihn und „Twilight“-Star Kristen Stewart (26). Momentan ist Nicholas aber angeblich Single.