Neues Familienfoto von William & Kate

Prinzessin Charlotte, Herzogin Catherine, Prinz George und Prinz William (© Getty Images)

Nur selten bekommt man so eine private Szene des königlichen Paares Prinz William und Herzogin Catherine samt ihrer Kinder zu sehen. Im Rahmen eines „GQ“-Interviews lies die Familie die Medien hinter die Kulissen blicken und überzeugt mit purer Natürlichkeit. Ein seltener und darum umso wertvollerer Schnappschuss!

Ein normales Leben, so normal wie es für eine königliche Familie eben geht, und Glück – das wünscht sich Familienvater und Platz Zwei der britischen Thronfolge, Prinz William (34), für sich und vor allem seine Kinder Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2).

Das strahlt auch das neue Bild der kleinen königlichen Familie aus, welches Ende der Woche in der Zeitschrift „GQ“ im Rahmen eines Interviews veröffentlicht werden soll und schon jetzt vom königlichen Palast via Facebook geteilt wurde. Es zeigt eine lockere und fröhliche Atmosphäre mitten im Kensington Palast. Prinz William liegt gemeinsam mit Ehefrau, Herzogin Catherine (35), im Gras, während die Kinder um sie herum spielen. Trotz des medialen Drucks will William eine Kindheit und Zukunft für seine Kinder in einer glücklichen, sicheren und stabilen Umgebung, wie er im Interview verriet. „Ich will, dass George in einer normalen Umgebung aufwächst. Ich will nicht, dass er hinter Palastmauern groß wird. Er muss einfach raus. Die Medien machen das schwierig, aber ich werde darum kämpfen, dass er ein normales Leben haben wird“, so William weiter im Interview.