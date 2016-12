Neuerung bei „Let’s Dance“: Das erwartet die Fans in Staffel 10

Sylivie Meis und Daniel Hartwich werden uns durch die Show führen (© Getty Images)

Bald geht die beliebte Tanz-Show „Let’s Dance“ in die zehnte Runde und dabei soll es einige Neuerung geben. So soll RTL die längste „Let’s Dance“-Saison aller Zeiten planen und noch viele weitere spannende Highlights.

Am 24. Februar 2017 wird es wieder soweit sein! Die zehnte Staffel von „Let's Dance“ soll an diesem Tag ausgestrahlt werden, wie „Bild“ berichtet. Das Besondere daran: „Let's Dance“ ging noch nie so früh auf Sendung. Doch damit nicht genug! Zum großen Jubiläum soll es die längste Staffel aller Zeiten werden.

So werden die Promis nicht wie gewohnt vor Beginn von „Let's Dance“ mit dem harten Tanztraining beginnen. Erst in der Auftaktshow werden die VIPs auf ihre Tanzpartner treffen und dann so richtig durchstarten. Für das Training werden vier Wochen angesetzt und in dieser Zeit sollen „Best ofs“ und Spezialausgaben von „Let's Dance“ ausgestrahlt werden.

Wir dürfen also gespannt sein, was uns nächstes Jahr bei der Show erwartet. Eines ist sicher: auch 2017 werden wieder Moderatoren Daniel Hartwich (38) und Sylvie Meis (38) durch die Abende führen.