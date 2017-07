Neuer Starttermin für „Promi Big Brother“

Jochen Schropp kommt mit „Promi Big Brother“ zurück (© Getty Images)

Momentan kursieren viele Gerüchte über die neue Staffel von „Promi Big Brother“. Wird die Unterteilung in einen reichen und einen armen Bereich beibehalten und stimmt es, das auch ein Nicht-Promi mit einziehen darf? All diese Fragen sind bislang nicht bestätigt. Klar ist aber, dass es einen neuen Starttermin und einen neuen Co-Moderator geben wird.

Bald geht es wieder los und zwölf Promis ziehen ins „Big Brother“-Haus ein. Am 13. August sollte die neue Staffel starten - damit erstmals an einem Sonntag. Doch nun hat Sat.1 seine Pläne noch einmal geändert und startet doch schon am 11. August - und damit wie gewohnt freitags. Alle „Promi Big Brother“-Fans müssen sich also einen neuen Starttermin im Kalender anstreichen.

Zwei Moderatoren für „Promi Big Brother“

Neben dem geänderten Starttermin gibt es noch eine weitere bestätigte Neuerung in der Show: „Promi Big Brother“ bekommt ein neues Moderatoren-Duo. Neben Jochen Schropp (38) wird nicht mehr Désirée Nick (60) als Co-Moderatorin dabei sein, sondern „Ruck Zuck“-Moderator Jochen Bendel (49).

Ob tatsächlich ein Otto-Normalbürger mit ins „Promi Big Brother“-Haus einzieht, erfahren die Fans dann spätestens in der ersten Live-Sendung.