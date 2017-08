Neuer Look: Sarah Lombardi zeigt sich mit Locken

Sarah Lombardi präsentiert ihre Locken (© Sarah Lombardi / Instagram)

Die Ex von Pietro Lombardi genießt momentan den Sommer in vollen Zügen und scheint aktuell im Umstyling-Fieber zu sein. Fast täglich präsentiert sich die schöne Brünette ihren Fans in einem neuen Look.

Sarah Lombardi (24) ist eine absolute Schönheit und das zeigt die Brünette auch gerne. Auf Instagram gibt Sarah ihren Fans einen Einblick in ihr Leben und probiert gerne neue Looks aus. Zuletzt zeigte sie sich in einem sommerlichen Wickelkleid mit XXL-Schlitz oder beim Plantschen im sexy Badeanzug.

Aktuell ist Sarah Lombardi auf RTL II bei „Curvy Supermodel“ zu sehen. Dort moderiert sie „Curvy Supermodel - Das Magazin“, eine Backstage-Sendung, die exklusive Einblicke hinter die Kulissen gibt. Passend zum Umstyling in der letzten Folge von „Curvy Supermodel“ hat nun auch Sarah einen neuen Look ausprobiert. Auf Instagram präsentiert sich die 24-Jährige mit einer vollen Lockenpracht anstatt ihrer normalerweise glatten Haare. Der sommerliche Look steht der südländischen Schönheit wirklich ausgezeichnet und auch bei den Fans kommt er gut an. „Total schöne Haare, schönes Lächeln und das Oberteil ist voll süß“, kommentieren die Fans unter anderem.