Nena: So sah Tochter Larissa als Kind aus

Nena mit ihren Kindern Larissa und Sakias (© Horstmüller / imago)

Gemeinsam mit ihrer Mutter Nena sitzt Larissa bei „The Voice Kids“ in der Jury und kämpft um die talentiertesten Kinder. Mindestens genauso süß wie die jungen Kandidaten war aber auch Larissa als Kind.

Nena (56) hat sich für ihren Job als „The Voice Kids“-Jurorin Unterstützung geholt. Gemeinsam mit ihrer Tochter Larissa (26) will sie den jungen Talenten helfen und ihre Erfahrung mit ihnen teilen. Larissa ist gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder Sakias (26) das älteste Kind von Nena - die beiden haben auch noch zwei Halbgeschwister. Schon als Kinder waren Larissa und Sakias dabei besonders niedlich, wie ein altes Bild beweist.

Wie ihren Geschwistern wurde auch Larissa das Talent in die Wiege gelegt und so gründete sie schon im Alter von 15 Jahren gemeinsam mit einer Freundin die Band ADAMEVA. In dieser macht Larissa nicht nur Musik, sondern auch Kunst. Doch nicht nur das musikalische Können hat Larissa von ihrer Mutter geerbt. Genau wie Nena sieht Larissa nicht nur hübsch aus, sondern bevorzugt auch einen eher coolen Stil und zeigt sich immer wieder top gestylt im Fernsehen oder auf den roten Teppichen.