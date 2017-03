Nena: Das ist ihr Ex-Freund und Vater ihrer ältesten Kinder

Benedict Freitag mit seinen Kindern Larissa und Sakias (© Getty Images)

Nena ist nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch privat hat die Sängerin das große Glück gefunden. Doch bevor sie auf ihren langjährigen Lebenspartner Philipp Palm traf, hatte ein anderer Mann ihr Herz erobert: Benedict Freitag.

Nena (56) ist eine erfolgreiche Sängerin, die schon internationale Erfolge feiern konnte, liebevolle Mutter und sogar schon Großmutter. Ihre Karriere und Familie bringt sie dennoch unter einen Hut, wie sie schon öfter bewiesen hat. So ging sie nicht nur gemeinsam mit ihren Kindern auf Tour, mit Tochter Larissa (26) sitzt sie momentan auch gemeinsam in der Jury von „The Voice Kids“.

Larissa, die schon selbst Mutter ist, und ihr Zwillingsbruder Sakias (26) stammen dabei aus Nenas früheren Beziehung mit dem Schweizer Schauspieler Benedict Freitag (64). Die beiden lernten sich 1987 während der Dreharbeiten zum Film „Der Unsichtbare“ kennen und waren bis 1992 ein Paar. Neben den Zwillingen Larissa und Sakias hatten Nena und Benedict Freitag noch einen weiteren Sohn, welcher jedoch mit nur einem Jahr starb.

Neben seinen Kindern mit Nena hat Benedict Freitag noch drei weitere Kinder mit der Amerikanerin Deborah Barrow. Freitag, welcher sich kurze Zeit auch als Musiker versuchte, war schon in zahlreichen Theater- und Fernsehproduktionen zu sehen. So sah man den Schauspieler schon öfter in der Fernsehreihe „Tatort“ und Filmen wie „Ein starkes Team“ und „Die Versuchung“.

Mittlerweile ist Nena fünffache Mutter und mit Philipp Palm glücklicher denn je.