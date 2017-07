NCIS: Sie ist der Neuzugang in der 15. Staffel

Cheryl Texiera spielt in der neuen Staffel von NCIS mit (© Cheryl Texiera / Instagram)

Während die deutschen Fans noch sehnsüchtig auf die Fortsetzung der 14. Staffel von „Navy CIS“ warten, wird in den USA bereits die 15. Staffel gedreht. Mit dabei sind wieder neue Gesichter, die „Gibbs“, „Abby“ und Co. auf Trab halten.

Aktuell wird in den USA die neue Staffel von „Navy CIS“ gedreht. Schon jetzt wissen wir, wer in der 15. Staffel von NCIS neu dabei sein wird: Cheryl Texiera (34). Die Schauspielerin ist aus der Disney-Serie „Das Leben und Riley“ bekannt, in der sie die Mutter von Hauptfigur „Maya Hart“ (Sabrina Carpenter, 18) spielt. Außerdem hatte Texiera schon Nebenrollen in den Serien „Der Mentalist“, „It’s always sunny in Philadelphia“ und „Mike & Molly“.

Auf Twitter bestätigte die Schauspielerin, dass sie in der neuen Staffel von NCIS zu sehen sein wird. Auf Instagram lud Cheryl Texiera außerdem gestern ein Foto nach den Dreharbeiten hoch. Der Schnappschuss zeigt ihr Outfit und es lässt sich erahnen, wie ihr Charakter in der Krimi-Serie aussehen wird. Ob es sich hierbei um eine Nebenrolle oder nur einen Gastauftritt handelt, ist bis jetzt noch nicht bekannt.

Im Herbst kehrt „Navy CIS“ mit dem zweiten Teil der 14. Staffel auf Sat.1 zurück. Der genaue Sendetermin ist noch nicht bekannt.