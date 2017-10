NCIS Pauley Perrette: So sexy sieht sie im Bikini aus

Wow! Schauspielerin Pauley Perrette kann sich wirklich sehen lassen. Auf Twitter postete der „NCIS“-Star ein Schnapsschuss von sich im Pool und zeigt dabei seinen heißen Body.

Pauley Perrette (48) spielt schon seit 14 Jahren bei NCIS eine der Hauptrollen. Als „Abby Sciuto“ sieht man die Schauspielerin meist stark geschminkt und mit Klamotten im Gothic-Stil. Privat zeigt sich Perrette auf Twitter ganz anders und oft ungeschminkt. Aber sie ist nicht nur natürlich schön, sondern hat auch einen tollen Body! Den hat sie auf einem neuen Bikini-Foto präsentiert.

Auf Twitter schreibt die Schauspielerin: „Wenn mein Feuerwehrmann-Cousin aus Tennessee kocht? Kommen wir alle! Pool-Party-Kochen bei mir!“ Dazu postete sie ein süßes Gruppenfoto und ein sexy Bild von ihr selbst im Pool. In ihrem gepunkteten Bikini macht Pauley Perrette eine richtig gute Figur.

When my Tennessee Firefighter cousin is cooking? We all come! Pool Party Cookout at my place! pic.twitter.com/ms6s8u4GFX