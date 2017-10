NCIS: Pauley Perrette bestätigt Ausstieg

Ein weiterer NCIS-Star hat angekündigt, die erfolgreiche Serie zu verlassen. Pauley Perrette alias „Abby“ wird nach der 15. Staffel nicht mehr Teil der TV-Show sein. Die größte Fan-Angst und Ausstiegsgerüchte der vergangenen Monate haben sich somit bestätigt.

In der 13. Staffel mussten wir uns bereits von einem heißgeliebten NCIS-Star verabschieden: Michael Weatherly (49) alias „Anthony DiNozzo“ verließ die Serie. Jetzt hat auch Pauley Perrette (48) auf Twitter verkündet, dass die aktuell in den USA laufende Staffel ihre letzte sein wird.

Seit 2003 spielt Perrette die Computer- und Forensik-Wissenschaftlerin „Abigail ‚Abby‘Sciuto“ bei „Navy CIS“. In ihrem Twitter-Post versucht die Schauspielerin die falschen Gerüchte um ihren Ausstieg zu zerstreuen und schreibt: „Nein, ich haben keine Hautpflege-Linie und nein, der Sender und die Show sind nicht sauer auf mich!“ Sie erklärt ihren Fans auch, dass sie die Entscheidung schon im vergangenen Jahr getroffen habe. Nähere Gründe zu ihrem Serien-Aus werden jedoch nicht genannt.

So it is true that I am leaving NCIS...

There have been all kinds of false rumors as to why (NO I DON'T HAVE A SKIN CARE LINE... pic.twitter.com/gugM2a2ckT