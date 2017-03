NCIS-„Ducky Mallard“: So sah David McCallum in jungen Jahren aus

So sah „NCIS“-David McCallum früher aus (© EntertainmentPictures / imago)

David McCallum ist mit seinen 83 Jahren noch super erfolgreich. Als „Dr. Donald ‚Ducky‘ Mallard“ entwickelte er sich zum bei „Navy CIS“ zum Serienliebling und ist aus der Show nicht wegzudenken. Aber auch schon vor dieser Rolle war David erfolgreich - und das nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Musiker.

Als „Dr. Donald ‚Ducky‘ Mallard“ aus der beliebten Krimiserie „Navy CIS“ ist uns David McCallum (83) wohl bekannt. Doch der Schauspieler entschied sich zunächst für eine andere künstlerische Richtung als die Schauspielerei, nämlich für die Musik.

David McCallum hat Musik studiert

Als Sohn von David McCallum Senior, der die erste Geige beim London Philharmonic Orchestra spielte, wuchs David mit der Musik auf. Deshalb entschloss er sich auch, an der Royal Academy of Music in London Musik zu studieren. Danach wurde aber schnell klar, dass er sich auch als Schauspieler versuchen wollte. Deshalb schloss er danach ein Schauspielstudium am Oxford Playhouse ab. In den 1960er Jahren spielte David eine Reihe Jazz- und Funkalben für Capitol Records ein, die ihn auch als Musiker erfolgreich machten.

Das waren seine Rollen vor NCIS

Nach einigen kleinen Rollen wirkte er zu Beginn der 1960er Jahre in seinen ersten größeren Spielfilmen mit. Unter anderem das Drama „Freud“, sowie die Hollywood-Produktion „Gesprengte Ketten“ neben einem internationalen Star-Aufgebot machten ihn erstmals bekannt. Von 1964 bis 1968 verkörperte er einen russischen Geheimagenten in der Serie „Solo für O.N.C.E.L.“ und war danach in vielen Serien wie „Der Unsichtbare“, „Die Abenteuer des David Balfour“ oder „Sapphire & Steel“ zu sehen. Außerdem hatte er zahlreiche Gastauftritte in Serien wie „Rosamunde Pilcher“, „Law & Order“ und „Das A-Team“.

David McCallum ist NCIS-„Ducky“

Seit 2003 spielt David McCallum den Gerichtsmediziner „Dr. Donald ‚Ducky‘ Mellard“ und damit eine der Hauptrollen in NCIS. In seiner Rolle redet „Ducky“ mit den Leichen auf seinem Tisch und hat zu jedem Fall einen Vergleichsfall aus seiner lehrreichen Vergangenheit parat. Im Jahr 2016 wurde sein Vertrag bis zum Ende der 15. Staffel verlängert – wir werden „Ducky“ also noch eine Weile über den Bildschirm flimmern sehen.

