Nazan Eckes: Süße neue Fotos von ihrem Sohn Ilyas

Moderatorin Nazan Eckes zeigte ihren Sohn Ilyas ganz stolz auf Instagram (© Getty Images)

Das erste gemeinsame Fotoshooting: Moderatorin Nazan Eckes präsentierte gestern ganz stolz neue Fotos von ihrem zweiten Sohn Ilyas auf Instagram.

Ende November brachte Moderatorin Nazan Eckes (40) ihr zweites Kind, Sohn Ilyas, auf die Welt. Wie jede stolze Mama möchte die 40-Jährige ihr Glück mit aller Welt teilen und postete gestern auf ihrem Instagram-Account ein Foto von sich und Baby Ilyas. In einen hellblauen Morgenmantel gehüllt strahlte die Zweifach-Mama zusammen mit ihrem kleinen Sohn, der ganz friedlich in einer Windel auf ihrem Schoss liegt. „Unser erstes gemeinsames Fotoshooting“, kommentierte die Deutsch-Türkin das Foto. Fast 5.000 Instagram-Followern gefällt dieses süße Mutter-Sohn-Shooting und wir können uns nur anschließen. So niedliche Bilder möchten wir gern öfters sehen!

Mit ihrem Ehemann Julian Kohl (37), dem sie 2012 das Jawort gab, hat die Moderatorin bereits einen Sohn namens Lounis, der im Oktober 2014 auf die Welt kam.