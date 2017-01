„Navy CIS“-„Ziva“: Das wurde aus Cote de Pablo

Cote de Pablo spielte „Ziva David“ (© Independent Photo Agency / imago)

Cote de Pablo ist vor allem durch ihre Rolle der „Ziva David“ aus der erfolgreichen Krimiserie „Navy CIS“ bekannt. Die Schauspielerin fing mit dem Theater an und arbeitete sich über einige Fernsehproduktionen zu ihrer bekanntesten Serienrolle vor. Doch was macht sie eigentlich nach dem Aus bei der Kultserie?

Cote de Pablo (36) spielte in 189 Episoden der Erfolgsserie „Navy CIS“ mit und verkörperte die Rolle der „Ziva David“. Nach knapp acht Staffeln verließ „Ziva” die Serie in der elften Staffel.

Achtung, „Navy CIS“-Spoiler!

Cote de Pablo alias „Special Agent Ziva David“ stieß zunächst als Gast zum Team, um bei der Aufklärung eines Falles zu helfen und zeichnete sich durch ihre besonderen Fähigkeiten im bewaffneten und unbewaffneten Kampf aus. Einige Episoden nach ihrem ersten Auftreten wurde die Agentin regulär in die Einheit versetzt und war für ihre wenig sensiblen Ermittlungsmethoden bekannt. Im Staffelfinale der 13. Staffel kam „Ziva“ beim Brand ihres Familienhauses ums Leben, den CIA-Agent „Trent Kort“ gelegt hatte.

Cote de Pablos Karriere

Die chilenisch-amerikanische Schauspielerin wirkte nach ihrem Musical-Studium in einigen Theaterproduktionen wie „Indiscretions“ und „A Little Night Music“ mit. Nach ihrem Auftritt im New Yorker Public Theater in Shakespeares „Maß für Maß“ 2001, spielte sie in einigen Fernsehserien mit, darunter „The Education of Max Bickford“ und „The Jury“.

Seit 2008 lebt die Schauspielerin in Los Angeles und wirkte nach ihrer Rolle als „Ziva David“ auch in einigen Filmproduktionen, unter anderem im Abenteuerfilm „Der letzte Ritt des Ransom Pride“ von 2010 und im 2015 erschienenen Katastrophenfilm „69 Tage Hoffnung“, mit. 2016 spielte Cote in dem amerikanischen Fernsehfilm „Prototype" mit.

Auch privat änderte sich einiges bei der Schauspielerin. Im Juni 2015 trennte Cote sich von ihrem langjährigen Freund, Schauspieler Diego Serrano (43).